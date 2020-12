Maltempo a Salerno: fiumi d'acqua a Giovi, monitorato il fiume Irno

Le raffiche di vento e le abbondanti precipitazioni che si stanno abbattendo, in queste ore, anche a Salerno, stanno provocando non pochi disagi.

I disagi

Particolarmente colpite (come mostrano le fotografie) le frazioni collinari di Giovi, dove si sono formati veri e propri corsi d’acqua che hanno inondando le strade provocando non pochi allagamenti e qualche danno. Monitorati tutti i sottopassi e anche il fiume Irno che, nel primo pomeriggio, stava andando verso la piena ma poi, fortunatamente, il pericolo è stato scampato. Disagi anche in diverse zone di Fuorni e della zona orientale.