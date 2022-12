Maltempo in Campania, le previsioni su Salerno città

Intensa perturbazione in arrivo mercoledì con piogge, temporali e possibili nubifragi, poi graduale miglioramento. A fornire le previsioni dettagliate, il metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: inserita in un teso flusso di correnti sudoccidentali in quota, una nuova perturbazione raggiungerà la Campania dalle prime ore di mercoledì, dando luogo ad una giornata di maltempo anche intenso. Il fronte in questione raggiungerà la nostra regione dal Tirreno in mattinata portando le prime piogge e rovesci che dalle zone costiere si propagheranno rapidamente verso quelle interne. Nel pomeriggio attesi fenomeni anche intensi con locali temporali sulle coste, specie su quelle meridionali, tanto che non sono esclusi locali nubifragi, in particolare sul Salernitano. Il maltempo proseguirà fino a sera, anche se con tendenza a graduale attenuazione delle precipitazioni. Giovedì una residua variabilità si attarderà nella prima parte della giornata, senza fenomeni di rilievo e con tendenza a ulteriori schiarite in giornata. Le temperature aumenteranno e il clima si farà mite, con massime che sulle zone costiere e su quelle interne adiacenti potranno raggiungere i 17/19°C. Nuova possibilità per qualche pioggia venerdì, segnatamente sulle aree settentrionali della regione, con strascichi nella giornata di sabato ma in un contesto sempre relativamente

Meteo Salerno

Mercoledì sarà una giornata nuvolosa con piogge e rovesci anche intensi in mattinata quando saranno possibili alcuni nubifragi, con i fenomeni che tenderanno ad attenuarsi in serata. Le temperature oscilleranno tra i 14°C del mattino e i 17°C del pomeriggio. Giovedì miglioramento, con timide schiarite e clima asciutto. Aumenteranno le temperature diurne, fino a raggiungere i 18°C. Venerdì poche variazioni, con tempo variabile e bassa probabilità di precipitazioni. Qualche rovescio atteso per sabato, prima di una domenica più soleggiata.