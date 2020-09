Maltempo, De Luca (Pd): “Solidarietà alle comunità colpite. Subito lo stato di calamità naturale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Esprimo vicinanza e solidarietà ai Sindaci e alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sul Comune capoluogo e su tanti territori a nord e a sud della nostra Provincia”. Così in una nota l’on. Piero De Luca

“Non posso che essere vicino a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà per allagamenti, crolli e altri danni che si sono verificati a seguito di queste incessanti e abbondanti piogge. Ho sentito il Presidente della Provincia Michele Strianese ed altri amministratori impegnati in queste ore di emergenza straordinaria, e ho espresso loro il mio pieno sostegno e la mia forte vicinanza. Sto valutando tutte le azioni possibili da assumere a sostegno della nostra comunità presso il Governo e le altre sedi istituzionali competenti, ma prima di tutto ho iniziato ad attivarmi per accompagnare e supportare gli amministratori nella richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per i territori della Provincia di Salerno maggiormente colpiti. Un ringraziamento sentito va alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e a tutti volontari -conclude il deputato Dem- che in queste ore stanno prestando soccorso in condizioni davvero difficili”.