Danni causati dal maltempo, a San Marzano sul Sarno un fulmine colpisce un palazzo

Disagi a causa del cattivo tempo a San Marzano sul Sarno, dove un fulmine ha colpito un fabbricato sito in via Piave. Una residente ha contattato il consigliere comunale di maggioranza, Salvatore Annunziata, il quale ha prontamente raggiunto il posto allertando le forze dell’ordine.

L'intervento

I vigili del fuoco del distaccamento di Sarno si sono occupati di mettere la zona in sicurezza, ma l’inconveniente ha riguardato anche un nido di pipistrelli che era presente sul cornicione del palazzo. È stato pertanto richiesto l’intervento anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, che con una squadra hanno raggiunto San Marzano sul Sarno per mettere in sicurezza i piccoli mammiferi con una gru specifica per tale intervento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e, prontamente anche una veterinaria inviata dall’Asl per trarre in salvo i pochi volatili rimasti ancora in vita.Presenti durante le operazioni anche il consigliere comunale Biagio Calabrese e l’assessore Raffaele Belvedere.

Il commento

“Un grazie a tutte le forze dell’ordine intervenute, alla polizia municipale ed alla Protezione civile, che hanno offerto supporto fattivo agli specialisti a lavoro. Grazie anche all’Arma dei carabinieri della stazione di San Marzano sul Sarno ed ai vigili del fuoco – ha dichiarato il consigliere comunale Salvatore Annunziata - Siamo felici di aver dato ai nostri concittadini un supporto fattivo in una situazione di difficoltà. Questa è la prova che questa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Annunziata, non lascia correre le cose, ma anzi cerca di adoperare al meglio le forze per l’intera città”.