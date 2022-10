Allarme maltempo: bomba d'acqua a San Mauro Cilento, chiusa la Mingardina

Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Salerno sta provocando danni, in particolare, nella zona sud del Cilento. Uno smottamento di un terreno agricolo si è verificato proprio all’ingresso di una delle gallerie dell’ex Strada Statale 562, la bretella che collega il bivio per San Severino di Centola e la stazione ferroviariaall’imbocco con la Mingardina.

I disagi

La circolazione veicolare, in poco tempo, è andata in tilt. Fortunatamente al momento della frana non stavano transitando veicoli e non si sono verificati danni. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza la zona.

Paura a San Mauro

Una bomba d'acqua, invece, si è registrata nel piccolo comune di San Mauro Cilento, particolarmente frequentato soprattutto durante la stagione estive, con strade trasformate in veri e propri corsi d'acqua. Spaventati i residenti, molti dei quali, per motivi di sicurezza, sono rimasti chiusi in casa.