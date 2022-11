Danni maltempo, Santa Marina chiede la verifica dei sistemi di discarico e deflusso delle acque

Dopo le precipitazioni intense che si sono verificate in questi giorni e in vista delle probabili condizioni meteo avverse dei prossimi giorni, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha richiesto “con urgenza ai responsabili comunali del settore dell’Area Tecnica e ai Vigili Urbani, ognuno per la propria competenza, di verificare la funzionalità delle opere di nuova realizzazione, di individuare le criticità relative ai fenomeni di allagamento”.

L'appello

In particolare, l’obiettivo è di “verificare la presenza di eventuali opere abusive che impediscono la funzionalità dei canali presenti sulla fascia costiera e relazionare con sollecita urgenza sulle problematiche e sulle azioni da perseguire per il superamento delle stesse. Questo per scongiurare sul nascere eventuali criticità e per salvaguardare l’incolumità dei cittadini che è da sempre la finalità principale di questa Amministrazione” conclude Fortunato.