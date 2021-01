Maltempo a Sapri: disagi e allagamenti, super lavoro di caschi rossi e Protezione Civile

Abbondanti piogge a Sapri, con danni e allagamenti di strade, marciapiedi e alcuni scantinati. Le acque fuoriuscite dai canali Santa Domenica ed Ischitello si sono riversate su diverse strade principali del territorio comunale.

Le situazioni critiche

Le situazioni più critiche si sono registrate in Largo dei Trecento, in piazza Regina Elena, in via Kennedy e sulla strada statale 18 nel tratto che attraversa il Lungomare Italia. Come riporta l'Ansa, senza sosta il lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari della Protezione Civile.