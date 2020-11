Pioggia e raffiche di vento: stesa di alberi e danni a Sarno, disagi in altre città

Il maltempo che si è abbattuto la scorsa notte in provincia di Salerno ha provocato non pochi danni in alcune città, dall'Agro nocerino sarnese alla Piana del Sele.

Nell'Agro

Particolarmente colpita, la città di Sarno, dove le forti raffiche di vento e i violenti acquazzoni hanno comportato la caduta di alberi nel centro e anche in qualche zona periferica. Non solo. Ma sono riusciti a rovesciare il bagno chimico, a spostare il modulare in origine destinato al pre-triage e a far volare una canna fumaria dell’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Fortunatamente non risultano feriti. "Sto effettuando da questa mattina dei sopralluoghi - dichiara il sindaco Giuseppe Canfora - Ho già avvisato e sono in contatto con la Protezione Civile Regiinale. Il cimitero è chiuso. Invito tutti ad evitare spostamenti se non in casi strettamente necessari. Fate la massima attenzione".

Le altre città

Alberi e pali della luce abbattuti anche in Costiera Amalfitana, precisamente lungo la Strada Provinciale 2 di Tramonti. A causa del forte vento, per ragioni di sicurezza, oggi rimarrà chiuso il cimitero nel comune di Campagna.