Maltempo a Sarno, cadono rami e calcinacci: scuole e cimitero chiuse

Scuole e cimitero chiusi, oggi, a Sarno. Lo dispone un'ordinanza del sindaco dopo l'avviso di allerta meteo regionale per vento molto forte valido fino alle 18 di questa giornata. Ieri, infatti, nel territorio comunale, si legge nel provvedimento, "si sono verificati episodi relativi ad alberi di alto fusto, con rottura di rami, ed episodi di distacchi di materiale edile, per cui è opportuno provvedere ad un controllo delle strutture scolastiche e della vegetazione posta in prossimità, al fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità degli utenti".

I dettagli

"A garanzia della pubblica e privata incolumità, prevenendo le situazioni di pericolo per la sicurezza di tutti gli abitanti", la decisione di chiudere "tutti gli edifici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, del territorio comunale" per un giorno. Una precedente ordinanza del 23 ottobre scorso aveva disposto, tra l'altro, sia la chiusura del cimitero comunale per le giornate di ieri e oggi, sia il divieto di "transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi dalle 10 del 24 ottobre e fino alle 24 del 25 ottobre"