Pioggia, vento e neve: diversi comuni chiudono le scuole, in altri viene anticipato l'orario di uscita

Provincia di Salerno in ginocchio, a causa del maltempo che sta causando allagamenti e smottamenti in varie zone del territorio. Così, in vista della nuova allerta arancione prevista per domani, 20 gennaio, alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. In particolare, a Polla sospese le lezioni venerdì e sabato, così come anche a San Rufo. Venerdì chiuse le scuole pure a Teggiano, Padula, Buonabitacolo e Montesano. A Caggiano, chiusura anticipata: per la scuola dell’infanzia lezioni fino alle ore 12:45, per la scuola secondaria di Primo Grado (Scuola Media) fino alle ore 13:40 e per la scuola primaria (Elementare) fino alle ore 13. A Sapri, sospese solo le lezioni pomeridiane previste a partire dalle 14.

L'Agro

Intanto a Sarno le scuole chiuderanno alle 11 domani, mentre a San Marzano le lezioni sono state nuovamente sospese. Infine a Nocera Inferiore, il sindaco Paolo De Maio ha disposto con ordinanza la chiusura del plesso scolastico I.I.S. Cuomo – Milone di via degli Olivetano. Si raccomanda massima prudenza.