Dramma maltempo, secondo smottamento a Pellezzano: le strade alternative

Disagi alla viabilità, in particolare, tra via Tenente Farina e via Nofilo. Soltanto pochi giorni fa una frana si era registrata tra Capezzano e Coperchia

Continuano a verificarsi cedimenti nel salernitano. Dopo Cava, Ravello e via Croce (tra Salerno e Vietri) una piccola frana si è verificata, oggi pomeriggio, nel territorio comunale di Pellezzano.

I disagi

Uno smottamento si è registrato, in particolare, da una proprietà privata nella frazione di Cologna tra via Via Tenente Farina e Via Nofilo (come mostrano le foto del terreno e dei rami che hanno invaso la carreggiata). Presenti sul posto i Vigili de Fuoco, la Polizia Municipale, la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie e la Pellezzano Servizi. Le operazioni – fanno sapere dal Comune - dureranno all’incirca un’ora e sono già a buon punto. Soltanto pochi giorni fa un’altra frana si era registrata tra Capezzano e Coperchia.

Le strade alternative

? Via Grillo per raggiungere Capezzano/Salerno da Coperchia e viceversa;

? SR88 da Baronissi/Salerno per raggiungere Cologna Superiore.

