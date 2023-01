Maltampo: auto bloccate da acqua e neve, paura dal Vallo di Diano al Golfo di Policastro

Il maltempo sta continuano a seminare paura e disagi anche nella zona sud della provincia. Questa mattina un uomo è rimasto bloccato all’interno della sua automobile a Sala Consilina a causa dell’esondazione del fiume Tanagro: molte strade della cittadina sono state invase dall’acqua che in molti casi ha provocato disagi alla viabilità.

Gli altri comuni

A Padula, un altro cittadino è rimasto intrappolato da circa 40 centimetri di neve lungo la strada che conduce a Paterno: necessario l’intervento sul posto dei volontari della Protezione Civile che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a liberarlo. A Sapri, invece, il mare ha invaso il lungomare e la SS18 obbligando il Comune a chiudere al traffico il tratto compreso tra vi San Francesco e Via del Conte. Chiusa anche la SS11 del Corticato per una voragine a Teggiano.