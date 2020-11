Maltempo in Cilento: chiesto lo stato di calamità anche per Centola

"In seguito a quanto accaduto in occasione del maltempo che ha flagellato il golfo di Policastro alle foci dei fiumi Lambro e Mingardo, Centola, verrà inserita tra i comuni per i quali si richiede lo stato di calamità naturale". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro

I dettagli

Pierro commenta favorevolmente l'approvazione della mozione. "E' passata in Consiglio la mozione del sottoscritto e degli altri consiglieri della provincia di Salerno con la quale - dice - si richiede al presidente della Giunta Regionale e per il suo tramite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo della Protezione Civile Nazionale il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i Comuni di Ispani, Vibonati, Santa Marina e appunto Centola".