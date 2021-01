Maltempo in città, danni nei pressi del Corso: intervengono i caschi rossi

Il maltempo continua ad interessare il nostro territorio. In particolare, stamattina le raffiche di vento hanno provocato danni alla persiana di una finestra che affaccia in una traversa di Corso Vittorio Emanuele, in via de Bartolomeis, a Salerno.

L'intervento

Sul posto, dunque, i vigili del fuoco, per rimuoverla ed evitare che i pezzi potessero cadere e ferire qualcuno. Si raccomanda prudenza.

La riparazione

E, a proposito di danni del vento, si è proceduto alla sistemazione dell'aiuola dove, giorni fa, cadde un grosso arbusto in piazza Cacciatore e, fortunatamente, non colpì nessuno.

Foto di Antonio Capuano





Gallery