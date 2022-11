Danni maltempo: vigili del fuoco al lavoro a Scafati e Roccapiemonte

Continua il lavoro di monitoraggio e assistenza dei vigili del fuoco dopo la bomba d’acqua che ha colpito, ieri, la zona nord della provincia di Salerno. Ancora criticità si registrano a Roccapiemonte dove il deflusso delle acque e gli sgottamenti hanno lasciato sedimenti da rimuovere.

I lavori

Le idrovore dei caschi rossi stanno lavorando per rimuovere gli ultimi allagamenti sia a Scafati che a Roccapiemonte. Ieri è stata chiusa anche l'Università di Fisciano per allagamenti. Al momento non ci sono particolari criticità in atto. Il bollettino meteo non prevede particolari criticità ma ci sono miglioramenti.