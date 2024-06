Maltratta la moglie: marito violento condannato a 3 anni e sei mesi

Marito violento condannato a tre anni e sei mesi. È quanto stabilito dal tribunale di Nocera Inferiore dopo la denuncia presentata da una donna della provincia di Salerno.

La denuncia

La donna ha denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni e ieri, il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso la sentenza: tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali per la vittima. Assistita dall'avvocato penalista Rosaria Vietri, la donna ha potuto dimostrare come il marito l'avesse completamente sottomessa, riducendola a una serva. Era costretta, infatti, a rimanere in casa per svolgere le faccende domestiche e prendersi cura dei figli. Poteva uscire solo accompagnata dal marito e solo per visitare i suoceri la domenica. Le era vietato, inoltre, portare i figli a scuola, fare la spesa, o avere rapporti con la madre. La donna non poteva nemmeno uscire con le cugine per una pizza. La vittima ha subito abusi fisici e psicologici, ma ha trovato il coraggio di denunciare. .