Cani denutriti e maltrattati a Bellizzi, l'AIDAA chiede chiarezza: esposto in Procura

Scende in campo anche l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in difesa dei cani trovati senza cibo, nè acqua, a Bellizzi. I volontari, infatti, hanno presentato un esposto alla procura di Salerno in seguito alla notizia del ritrovamento nei giorni scorsi dell'amico di zampa morto presumibilmente di caldo, fame e sete e ancora legato alla catena, nell'ambito del blitz dei carabinieri forestali che hanno individuato anche i sei cani denutriti in un recinto.

I dubbi

"Secondo una ricostruzione fornita dalla stampa- si legge nell'esposto degli animalisti di AIDAA- si legge che i sei cani sarebbero stati riconsegnati ai padroni: chiediamo verifiche ed indagini per capire se i cani erano stati rubati o erano stati consegnati al soggetto responsabile di questo insediamento abusivo direttamente dagli stessi proprietari e comunque come mai si trovassero lì e di verificare le responsabilità di terzi su questa vicenda che ha dell'assurdo". Gli animalisti di AIDAA, infine, ringraziano nell'esposto i carabinieri forestali e l'associazione Guardia Rurale Ausiliare di Salerno per il prezioso lavoro svolto sul territorio.