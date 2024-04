Aggredisce la compagna, portando con sè la figlioletta: arrestato

Carabinieri in azione, a Montecorice, il 23 aprile: i carabinieri di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato M.O., 29enne marocchino accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'indagato, per futili motivi, avrebbe aggredito la compagna, sottranedole il passaporto e il cellulare, per poi allontanarsi con la figlia minore verso la sua abitazione. La bambina è stata subito rintracciata e affidata alla madre.

Gli accertamenti

L'intera famiglia è risultata irregolare in Italia, senza un contratto di affitto della casa in cui vive, motivo per cui l'immobile in questione è stato sequestrato e i proprietari denunciati. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Fuorni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.