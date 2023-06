Minaccia e picchia i genitori per avere soldi: 33enne arrestato ad Eboli

Avrebbe minacciato e picchiato più volte i suoi genitori, per farsi consegnare somme di denaro. Così, il 5 giugno, è stato arrestato dai carabinieri, un 33enne di Eboli per estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L'arresto

I militari della compagnia di Eboli sono stati allertati dalla segnalazione al 112 da parte del padre del giovane: giunti nell'abitazione, hanno notato il 33enne in fuga che, quindi, è stato bloccato dalla pattuglia intervenuta sul posto. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.