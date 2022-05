Tre persone sono state allontanate dai rispettivi nuclei familiari per maltrattamenti. È successo nel Cilento . I carabinieri di Torre Orsaia e San Giovanni a Piro, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari.

Maltrattamenti in famiglia, disposto allontanamento per tre persone in Cilento