Maltrattamenti in famiglia: la vittima è una donna salernitana, marito a processo

E' finita in tribunale una triste storia familiare che ha tra i protagonisti una donna salernitana. Riflettori puntati sulla lite domestica degenerata e conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine ed insulti di vario genere ai danni della donna che all’epoca dei fatti era in stato di gravidanza: il processo prenderà il via a fine gennaio 2023, dopo che nei giorni scorsi , durante l’ultima udienza presieduta da Giorgio di Giorgio è stato disposto un breve rinvio per consentire alla difesa dell’imputato A.G. classe 84 di poter decidere quale strategia difensiva adottare viste anche le sue recidive specifiche relative a queste condotte ed atteso che la posizione assunta dal difensore della parte lesa A.P. classe 90 ed originaria di Salerno, l'avvocato Antonino Castorina del Foro di Reggio Calabria è stata netta nel preannunciare la costituzione di parte civile ed una importate richiesta risarcitoria per le condotte subite dalla sua assistita.

Le accuse

Ad A.G. originario di Forlì sono contestati maltrattamenti in famiglia e l’aggressione alla moglie proprio in presenza della figlia minore per la quale l’avvocato Elena Toni del Foro di Forlì, difensore della bambina, si è riservata di assumere una posizione in merito alla costituzione o meno di parte civile che sarà resa nota alla prossima udienza. La giovane donna campana, A.P classe 90 già da tempo ha preso le distanze dal marito tanto che è pendente al tribunale un ricorso per seperazione consensuale e la convivenza con lo stesso è terminata dopo l’episodio incriminato ed oggetto degli approfondimenti investigativi. Nella ricostruzione degli inquirenti accorsi nell’abitazione di Via Trentola al centro di Forlì in cui i due convivevano con la figlia minore e dalla documentazione che sarà al vaglio del tribunale vengono contestate ad A.G. classe 84 di Forlì condotte tali da creare un clima di “vessatoria prevaricazione ai danni della moglie atteso che tutte le azioni di vita quotidiana sono state rese più difficili dal clima che si era instaurato dentro e fuori le mura domestiche”. Con il nuovo anno sarà resa nota la linea difensiva da parte dell’uomo di Forlì e si entrerà nella fase viva del processo per accertare quanto è davvero avvenuto in quell'abitazione di via Trentola.