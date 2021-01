Prova a sfondere la porta e minaccia di morte la sua ex: 24enne arrestato ad Eboli

Messo in manette, il giovane ora è accusato di atti persecutori e tentata violazione di domicilio

E' stato arrestato lo straniero che la notte scorsa ha cercato di uccidere l’ex compagna: i carabinieri di Eboli hanno bloccato l'uomo di 24 anni mentre tentava di buttare giù la porta di casa della donna, minacciandola di morte.

L'arresto

La vittima era in compagna dei figli e viveva da sola dallo scorso giungo, dopo che il marito era stato denunciato per maltrattamenti. Messo in manette, il giovane ora è accusato di atti persecutori e tentata violazione di domicilio.