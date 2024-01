E' stato tratto in arresto dai carabinieri a Capaccio Paestum un uomo accusato di aver minacciato e picchiato madre e fratello. Il 52enne è stato condotto nel carcere di Salerno, per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, pare che, sotto effetto di stupefacenti, abbia scaraventato al suolo la madre e ferito al volto il fratello. A lanciare l'allarme, la donna, alle prime luci di oggi.