Violenza tra le mura domestiche, ad Olevano sul Tusciano: nella notte, sono stati allertati i carabinieri per una violenta lite tra moglie e marito. Giunti sul posto, i militari hanno allontanato l'uomo dalla casa familiare, mettendo in sicurezza i parenti. Per l'aggressore, è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.