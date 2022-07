Incatenati e lasciati al caldo torrido: salvati dei cani maltrattati a Battipaglia

In azione, i carabinieri della Forestale di Acerno che, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in difesa degli animali previsti con il sopraggiungere della stagione estiva. I militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa per un presunto caso di maltrattamento di cani a Battipaglia: prontamente hanno allertato l'Asl veterinaria e la polizia locale con cui si sono recati nei pressi del luogo indicato, un’abitazione privata.

Sono stati trovati tre cani di razza pittbull, di cui uno legato con una catena e chiuso all’interno di un recinto metallico sprovvisto di copertura e pertanto esposto al pieno sole, un altro, sempre incatenato, detenuto all’interno di un angusto box in calcestruzzo ed in fine il terzo cane, anch’esso incatenato, ma all’interno dell’abitazione. L’intervento dei veterinari dell’Asl ha consentito di accertare che le condizioni igieniche e di detenzione in cui versavano gli animali erano precarie: riscontrati anche i segni della sofferenza dovuta al caldo torrido degli ultimi giorni, pur escludendo la presenza di patologie gravi in atto. Alla luce di quanto emerso, il personale ha provveduto immediatamente a porre sotto sequestro i cani e a denunciare l’accaduto alla Autorità Giudiziaria, sanzionando la condotta di “maltrattamento di animali” punita dalla legge.