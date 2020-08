Bimbo con la febbre: la mamma non aspetta il tampone e lo porta in ospedale, entrambi positivi

Chiuso per sanificazione, il Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, oggi pomeriggio, per circa mezz'ora. Ieri, una mamma, in preda al panico, non ha atteso l'effettuazione del tampone domiciliare per il suo bambino che aveva febbre alta, recandosi direttamente al Pronto Soccorso.

Il fatto

Dopo il test rapido negativo, la donna e il piccolo sono stati sottoposti entrambi anche ai tamponi, risultando, oggi, positivi. Immediata la procedura di sanificazione del pronto soccorso che nel pomeriggio è rimasto chiuso per circa 30 minuti. La donna e il bimbo sono attualmente a casa in terapia, mentre i medici e i paramedici si sono sottoposti ai tamponi. Lo ha fatto sapere la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese che ha rassicurato tutta la comunità sull'attuazione di ogni forma precauzionale prevista.

