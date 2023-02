Pontecagnano, il Comune dovrà risarcire il manager dei vip

Comune di Pontecagnano Faiano condannato a pagare 23mila euro agli organizzatori dell'evento "Miss Reginetta d'Italia 2012". A stabilirlo la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno, che ha riconosciuto le ragioni addotte dalla società Are, rappresentata dall'avvocato Andrea Gambardella.

La storia

La vicenda affonda le sue radici nel lontano 2012, quando l'allora sindaco di Pontecagnano Faiano, Ernesto Sica, decise di organizzare presso l'area dell'ex tabacchificio Centola il concorso di bellezza in questione. A conferma di tale volontà arrivarono la lettera d'intenti a firma di Sica (14 febbraio 2012), la delibera comunale in cui l'amministrazione si impegnava "a fornire sostegno economico e logistico" (29 giugno 2012) e un'ulteriore missiva firmata da Sica in cui venne riconfermata la volontà di garantire il pagamento delle spese. Per l'evento fu pattuito un costo totale di 20mila euro, ai quali si aggiunsero tremila euro che la società Are anticipò sotto forma di "prestito" all'ente per il servizio di montaggio del palco. Dopo la kermesse, la Are emise regolare fattura da 20mila e da 3mila euro all'amministrazione di Pontecagnano Faiano senza ricevere più alcun riscontro. Di qui la decisione del titolare della società Are, Devis Paganelli, di rivolgersi a Striscia la Notizia (in quella sede vennero messi in evidenza anche altri presunti mancati pagamenti nei confronti di artisti ed organizzatori di eventi) e di mettere in scena una protesta simbolica nei pressi del palazzo comunale al fine di vedersi riconosciuta la cifra spettante. Dopo i mancati riscontri, nel 2017 Paganelli ha deciso di rivolgersi al tribunale citando in giudizio il Comune e Sica. In parallelo, nel gennaio 2021, a quasi nove anni dall'evento, il tribunale di Salerno ha condannato Sica al pagamento di 60mila euro più interessi al Centro Congressi San Luca relativi alla prenotazione di 57 camere, sala stampa, sala prova e sala direzionale dell'hotel per accogliere le partecipanti al concorso Miss Reginetta d'Italia 2012. La condanna, in quel caso, è stata motivata dal fatto che non vi fosse alcuna procedura ad evidenza pubblica né una determina a contrarre da parte del Comune, ma solo una prenotazione redatta su carta intestata al Comune e sottoscritta da Ernesto Sica.

La sentenza

In questo caso, invece, il tribunale ha preso atto che la Are ha adempiuto la sua prestazione e che non vi è stata alcuna contestazione da parte del Comune circa il compenso pattuito. "Inoltre - prosegue la sentenza - non è stato neanche contestato né dimostrato che l'ente territoriale non abbia voluto l'opera o non ne fosse stato consapevole". Per questo motivo, spiegano i giudici, "è del tutto irrilevante che le parti non abbiano stipulato un contratto per iscritto, in quanto l'azione proposta non ha natura contrattuale, per cui non viene posta a suo fondamento l'esistenza di un contratto scritto". "Pertanto - prosegue la sentenza - non può essere messa minimamente in dubbio la utilitas per il Comune di Pontecagnano Faiano dell'opera prestata dalla societa Are e quindi del suo arricchiamento". Stralciata, invece, la posizione di Sica, in quanto "non può di certo ritenersi che il sindaco si sia arricchito personalmente della vicenda, di cui pure è stato protagonista".

Il commento

"Ci sono voluti 11 anni ma sono soddisfatto" sottolinea Devis Paganelli. "Ritengo - aggiunge - che questa brutta vicenda, a causa di un sindaco con atteggiamenti opinabili, abbia messo in cattiva luce la città di Pontecagnano e in discussione la credibilità del sistema. Ritengo che il giudice con questa sentenza storica, coraggiosa ed esemplare, abbia concesso più trasparenza e soprattutto una maggiore fiducia dei cittadini nei confronti delle amministrazioni e del sistema giustizia".