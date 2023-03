Giffoni Sei Casali di nuovo senza medico di base: il sindaco scrive al Prefetto, all'Asl, alla Regione e alla Procura

I circa 3500 pazienti di Giffoni Sei Casali risultano di nuovo senza un medico di base. Per la quarta volta di seguito, infatti, i medici assegnati provvisoriamente al territorio, a pochi giorni dal loro insediamento, hanno dato le dimissioni in modo improvviso e incomprensibile e senza nessun preavviso, lasciando nello sconcerto sia amministratori che i cittadini. Così, il sindaco Francesco Munno ha inviato una seconda nota a distanza di poche settimane dalla prima per denunciare, ancora una volta, la mancanza di medici di famiglia e la richiesta urgente di un tavolo tecnico in prefettura.

“Illustrissimo Signor Prefetto, ad un mese e mezzo dal mio accorato appello circa la situazione in cui versa il Comune da me rappresentato in relazione alla mancanza di medici di base, devo purtroppo constatare che la situazione non è assolutamente in corso di risoluzione, ma, al contrario, diventa ogni giorno più incresciosa e, per certi versi, addirittura surreale. Per la quarta volta i medici che sono stati assegnati provvisoriamente al nostro territorio dopo pochi giorni dal loro insediamento hanno dato le dimissioni in modo improvviso e incomprensibile e senza nessun preavviso, lasciando nello sconcerto sia noi Amministratori che tutti i cittadini.

La mia indignazione è resa ancora più forte dal fatto che, nonostante la risoluzione della problematica non riguardi in alcun modo il Comune e le sue competenze, purtroppo, come già Le ho ben rappresentato nella precedente nota, il bersaglio è facilmente individuabile nel sottoscritto e nell’Amministrazione, che ha comunque cercato di mediare e di sostenere i cittadini, pur restando sempre nell’ambito delle proprie competenze e rispettando i limiti del proprio ruolo.

Le ribadisco la totale disponibilità del Comune fin dal primo momento della situazione emergenziale, anche grazie alla collaborazione dei ragazzi volontari del Servizio Civile, soprattutto per le persone più anziane e meno avvezze a SPID, a piattaforme, a mail e a qualunque mezzo informatico. I nostri concittadini vengono puntualmente “presi in giro” con assegnazione di medici che poi si rivelano “comete” che appaiono e scompaiono improvvisamente con comprensibile sconcerto e indignazione popolare.

Come già ho avuto modo di riferirle, non so ormai quante volte mi sono recato presso l’ASL che, purtroppo, ha potuto dare solo soluzioni temporanee. Non voglio ripetermi, ma voglio nuovamente sottolineare i disagi, dei circa 3500 miei concittadini che ormai non sanno più a quale santo votarsi per richiedere prescrizioni per visite o medicinali, per non parlare dei piani terapeutici, vitali per chi è affetto da malattie croniche gravi, e delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali che prevedono indagini strumentali specifiche.