Mandato di arresto europeo per un ricercato cavese: lavorava in Cilento, trovato

Arresto europeo per spaccio emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania, a Cava. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito il mandato di arresto a carico di F.G, cavese 51enne, con alcuni precedenti in materia di stupefacenti, a seguito di una sentenza di condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione, per reati commessi in quel Paese relativi alla produzione, vendita ed acquisto illecito di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Gli agenti, dopo un rapido accertamento presso l’ultima abitazione a Cava de’ Tirreni del ricercato, che risultava irreperibile, ed un’attività info-investigativa negli ambienti familiari e delle frequentazioni abituali dell’uomo, hanno appurato che si trovava in provincia di Salerno, in un centro costiero del Cilento, dove svolgeva un lavoro presso un’attività commerciale del luogo. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato l’uomo e gli hanno notificato il provvedimento restrittivo. F.G. è stato quindi tratto in arresto ed accompagnato presso la casa circondariale di Fuorni, a disposizione della Corte di Appello di Salerno, competente per il reato e per l’eventuale successiva estradizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.