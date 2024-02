Mandato d'arresto europeo: arrestato 50enne a Salerno

La Polizia di Salerno ha arrestato un cittadino marocchino di 50 anni, H.N le iniziali., in ottemperanza ad un mandato di arresto europeo. Durante il suo soggiorno in Italia, l'uomo ha contrabbandato merci contraffatte dal Marocco e si reso responsabile anche dei reati di usurpazione di identità e di falsità ideologica.

Il mandato d'arresto

In Francia, era ricercato da tre anni per il suo coinvolgimento in un'organizzazione criminale specializzata in furti e riciclaggio internazionale di pannelli fotovoltaici. I pannelli rubati venivano successivamente venduti sul mercato nero in Marocco. H.N. è stato recluso nella casa circondariale di Fuorni in attesa di estradizione in Francia, dove affronterà il processo davanti al Tribunale di Montpellier.