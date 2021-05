Estate 2021 a Pagani: la manifestazione d’interesse per le proposte culturali, 2 giorni per aderire

Pagani guarda agli eventi estivi del 2021: è stata pubblicata negli scorsi giorni, una manifestazione d’interesse tesa alla realizzazione di un programma culturale e di intrattenimento, da mettere in campo nei mesi da giugno a settembre e da svolgersi in luoghi pubblici speri della città. L’avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che operano sul territorio comunale, nell’ambito delle attività teatrali, culturali, musicali e ricreative al fine di poter programmare un’offerta variegata che vada incontro a un pubblico eterogeneo per età e sensibilità culturale.

Le attività da proporre saranno realizzate in regime di volontariato. L’amministrazione s’impegna a fornire la concessione gratuita degli spazi pubblici, eventualmente individuati quali sedi degli eventi, salvo problematiche inerenti a provvedimenti di viabilità, traffico o manutenzione e sicurezza.

Come candidarsi

I soggetti interessati possono produrre apposita istanza nella quale siano contenute le seguenti informazioni:

- Denominazione dell’Associazione/Fondazione, con specificazione della sua personalità giuridica, con allegata documentazione probatoria (atto costitutivo, statuto, etc.);

- Breve relazione sulla sua attività;

- Tipologia dell’attività culturale/ricreativa proposta.

Le istanze vanno consegnate all’ufficio protocollo dell’ente, sito al piano terra di Palazzo San Carlo, o trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunedipagani.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12 del 26 maggio.

Parla l'assessore alla Cultura, Valentina Oliva