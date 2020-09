"Grazie Avellino", ma i manifesti di De Luca vengono affissi a Salerno

Tanta curiosità nella zona orientale di Salerno (la foto è stata scattata in via Generale Clark, in località Torre Angellara) dove in questi giorni sono apparsi alcuni manifesti con la scritta “Grazie Avellino, Grazie Campania” firmati dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, lunedì scorso, è risultato vincitore nelle urne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

E che fine avranno fatto quelli dedicati agli elettori di Salerno? Saranno andati ad Avellino per un derby del manifesto o chissà dove in Campania? Sta di fatto che alcuni attenti salernitani hanno guardato con ironia i manifesti con i quali, come da tradizione, il governatore ha ringraziato gli elettori per il sostegno. Peccato che quelli dedicati ad Avellino siano finiti a Salerno.