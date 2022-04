Manifesti funebri contro il vescovo, svolta nelle indagini: fermato un uomo

E' stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Nocera Superiore l’uomo, a bordo di una Fiat Panda, che, tra sabato e domenica scorsi, ha affisso i manifesti funebri rivolti contro al vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno Giuseppe Giudice. Insieme a lui c'era anche un'altra persona. Gli "occhi elettronici" hanno catturato l'affissione avvenuta tra via Alveo Croce e via Nazionale, al confine tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Le immagini, visionate dalla Polizia Locale, sono state trasmesse ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore a cui la Procura ha delegato le indagini. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire in maniera chiara i ruoli avuti nella vicenda.

La vicenda

La protesta di affiggere i manifesti scaturì dalla decisione assunta dall'Assemblea del clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi, sia come forma di prudenza per l'emergenza Covid ancora in corso che per rispetto di quanto sta accadendo in Ucraina. "Ha tragicamente con un decreto inutile ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali", c'era scritto nel necrologio che aveva come intestatario il vescovo Giuseppe Giudice. Poi continuava: "Ne danno la triste notizia le bande musicali, i fuochisti, gli ambulanti, i giostrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al Covid e ora continuano a lavorare per una scelta disonesta e ingiusta. Un grave lutto ha colpito il nostro Agro, ma uniti vinceremo contro il Vescovo"

Copertura manifesti abusivi

Il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano annuncia: “Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza a S.E., ho disposto, ad horas, con il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Affissioni, la copertura dei manifesti abusivi sul territorio di Nocera Superiore. Quando la fede si trasforma in paganesimo diventa strumento di fanatismo nelle mani di chi oltraggia la persona e l’Istituzione ecclesiastica danneggiando il significato autentico della devozione e della cristianità, al di là dei comportamenti e delle decisioni assunte”.