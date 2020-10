Manlio Castagna alla Mondadori Book Store del CC LA Fabbrica di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 27 Ottobre alle 18.00 Manlio Castagna sarà ospite nella nostra libreria per parlare del suo meraviglioso ultimo romanzo edito da Mondadori. La Notte delle Malombre, basato su una spaventosa storia vera avvenuta nella gelida notte del 3 marzo 1944. Il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene trovato fermo in una galleria all'altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Un racconto, quello di Manlio Castagna che è un perfetto connubio tra fatti storici e romanzo. Una testimonianza audace su quel tragico viaggio. L'autore sarà in libreria dalle 18.00 per firmare le copie del suo romanzo. A moderare l'evento ci sarà lo speaker radiofonico Antonio Sica. Potete seguire l'evento in diretta sulla pagina Facebook Mondadori Bookstore La Fabbrica di Salerno.