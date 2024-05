Manovra azzardata in mare, feriti i passeggeri di un jet: nei guai il comandante

Manovra azzardata in mare, nave veloce imbarca acqua e restano feriti diversi passeggeri. Paura a bordo di un jet per il trasporto via mare tra Positano e Sorrento, le due note località turistiche tra le province di Salerno e Napoli. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro dell'imbarcazione che, due sere fa, è stata al centro di un insolito incidente in mare avvenuto a largo di Massa Lubrense.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito finora dai poliziotti del Commissariato di Sorrento e dai militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, il 30 aprile sera 80 passeggeri sono sbarcati completamente bagnati al porto sorrentino di Marina Grande. Tra questi, diversi turisti rimasti feriti (fortunatamente in maniera lieve) a causa di una manovra azzardata in mare. Il jet - secondo quanto si apprende - avrebbe virato in maniera brusca, inclinandosi, sbandando e imbarcando acqua dai finestrini. Diversi passeggeri sono stati scaraventati a terra e qualcuno ha rischiato di finire in mare. Come se nulla fosse accaduto, il jet di una compagnia privata avrebbe sbarcato i passeggeri a Sorrento senza attendere le autorità, per ripartire alla volta di Positano, dove l'imbarcazione è stata sequestrata d'urgenza dalla Procura di Torre Annunziata.

La denuncia

Il comandante è stato denunciato a piede libero per violazioni al codice della navigazione ed è stato sottoposto ai test tossicologici. Nel frattempo, proseguono le indagini.