Presunte inadempienze del Comune di Bracigliano per mantenimento Gdp: la denuncia del Gruppo Radici

Di recente, sono stati sollevati dubbi e perplessità circa una presunta inadempienza ed insolvenza da parte del Comune di Bracigliano in riferimento al regolare pagamento o alla mancata messa a disposizione di risorse umane destinate alle Cancellerie presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino. Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, in virtù di una fruttuosa nonché mutua collaborazione, ricorda a se stesso e all’Ente Comune che nell’anno 2015 fu stipulata un’apposita convenzione di concerto con gli altri Enti i cui territori ricadono nell’ambito di competenza del Gdp di Mercato S. Severino. Finalità di detta convenzione era ed è il raggiungimento ed il consolidamento di unità operative-amministrative allo scopo di poter mantenere aperta nel tempo la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino. “In attesa di accertare e verificare la fondatezza e la veridicità di tali asserzioni – dichiarano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – si invita la maggioranza consiliare, se del caso, a sanare la lamentata inadempienza ed a rispettare gli impegni così come previsto dalla riferita convenzione. Ci risulta, che da quando è stato collocato in quiescenza l’unità che l’Ente aveva messo a disposizione per il Gdp di Mercato S. Severino, la stessa a tutt’oggi non è stata adeguatamente sostituita”. E’ fuor di dubbio che il mantenimento degli standard operativi dell’Ufficio del Gdp di Mercato S. Severino risulta fondamentale e vitale per la collettività, che individua nell’istituzione giudiziaria un sicuro ed insostituibile presidio di legalità del bene e dell’interesse comune. Con tali premesse, il Gruppo “Radici” auspica che al più presto si addivenga ad una ragionevole soluzione del problema.