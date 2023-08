Tragedia nel mare della Costiera, ancora in corso le ricerche del corpo di Manuel Cientanni

Sono ancora in corso le ricerche per ritrovare il corpo di Manuel Cientanni, 29enne salernitano disperso nelle acque della Costiera Amalfitana dal pomeriggio di ieri. Il ragazzo, chef in un'attività di Salerno, era in barca con altri due amici (un 19enne originario del Marocco ed un 33enne dell'est Europa), quando, probabilmente a causa di un'onda, è finito in mare. A quel punto, nel tentativo di recuperarlo, sarebbe stata effettuata una manovra errata, ferendo il 29enne con l'elica della barca. Uno degli amici si sarebbe anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo ma il corpo è finito giù in poco tempo.

Le ricerche

Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la guardia di finanza e la polizia di stat. A coordinare le indagini su quanto accaduto è il procuratore aggiunto di Salerno Luigi Cannavale.