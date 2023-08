Cetara, ancora nessuna traccia di Manuel: le ricerche continuano con il Side Scan Sonar dei Vigili del Fuoco

Proseguono senza sosta, le ricerche del corpo di Manuel Cientanni, il cuoco 29enne di Pontecagnano che il 14 agosto aveva noleggiato una barca con due amici, recandosi a Cetara per una gita. Nel pomeriggio della vigilia di ferragosto era stata attivata la macchina operativa S.A.R. della Guardia Costiera di Salerno che prontamente era arrivata sul luogo della tragedia: il giovane, caduto dall'imbarcazione, pare per una manovra azzardata, sarebbe stato ferito mortalmente dalle eliche del natante noleggiato. Esito negativo fino ad oggi, 16 agosto, per le operazioni di ricerca di superficie, aeree e subacquee che, inizialmente sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Salerno, hanno visto coinvolti tanti assetti della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Protezione Civile Regione Campania ed anche mezzi privati intervenuti. Successivamente, vista la complessità gestionale degli innumerevoli mezzi coinvolti, si è passati sotto il coordinamento del sovraordinato Comando Regionale IV M.R.S.C., anche con l’ausilio della nave da supporto multiruolo Bruno Gregoretti.

Le ricerche continuano

Le ricerche sono tutt’ora in corso, continuando oggi con l’impiego anche del Side Scan Sonar dei Vigili del Fuoco. Tale strumento permetterà un più ampio e dettagliato raggio d’azione per il controllo del fondale marino.

Gli accertamenti

Intanto, uno dei due amici con lui in barca sarebbe risultato positivo al test per le droghe leggere.