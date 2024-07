Salerno, fino al 20 luglio numerosi interventi di manutenzione sul territorio

Dal 15 al 20 luglio, a Salerno continuano gli interventi destinati a migliorare il sistema dei sottoservizi, la mobilità veicolare e pedonale, il decoro urbano e la sicurezza. Tra i lavori programmati, vi sono quelli con Sistemi Salerno Spa. per il ramo idrico, che prevedono il rifacimento dell’asfalto dell'intera carreggiata di Via Gelso. Questi lavori, in programma dal 18 al 19 luglio, verranno eseguiti in orario notturno dalle 22:00 alle 06:00 per ridurre al minimo i disagi, esclusi sabato, domenica e festivi.

I lavori

Parallelamente, nell’ambito del Programma di Manutenzione Straordinaria del Comune di Salerno, è previsto il rifacimento dell’asfalto dell’intera carreggiata di Via S. Alfonso De Liguori – Brignano, sempre dal 18 al 19 luglio. Un altro intervento significativo riguarda il risanamento delle ripe limitrofe ai tratti di strada comunale di Giovi Bottiglieri e Giovi S. Bartolomeo. Questi lavori, finanziati con il Decreto del Commissario Delegato Regione Campania n. 4/2022 a seguito dell'emergenza idrogeologica degli eventi meteo di dicembre 2019, si svolgeranno dal 15 al 19 luglio. Infine, dal 18 luglio inizieranno gli interventi di sistemazione della pavimentazione di Via Portacatena nel Centro Storico, con una durata prevista di circa due settimane. Questi lavori comporteranno la chiusura al transito veicolare, consentendo solo il transito pedonale e per il carico e scarico merci. Durante questo periodo, i veicoli provenienti da Via Dogana Vecchia dovranno procedere su Via G. Da Procida e svoltare su Via Porta di Mare, con il supporto della Polizia Municipale e di movieri per gestire il traffico.