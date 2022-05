Erba alta e incuria a Salerno, il sindaco annuncia: "A giorni si ritorna alla normalità"

"Qualche giorno per tornare alla normalità". È quanto assicurato il sindaco Vincenzo Napoli, che a margine del tavolo dedicato alle Fonderie Pisano ha approfondito la questione erba alta in città. Una problematica molto sentita dai cittadini, che in più di un'occasione hanno criticato la gestione della manutenzione del verde (e non solo) su tutto il territorio cittadino.

Le dichiarazioni

"Quest'oggi - ha spiegato il primo cittadino - dovrebbe essere aggiudicata la gara per i capistrada. Cavili a parte, classici in Italia, se tutto va bene oggi sapremo quale sarà la ditta aggiudicataria. Per quel che riguarda i parchi si sta procedendo con le offerte. L'assessore Natella, nel frattempo, ha prodotto degli atti tampone per avviare lavori di somma urgenza che si protrarranno fino all'aggiudicazione delle gare. Stiamo uscendo dalla situazione difficoltà subendo qualche ritardo e prendendoci anche le critiche doverose dei cittadini. Lo facciamo con serenità ed attenzione, nei tempi previsti. Nel giro di qualche giorno torneremo alla normalità".