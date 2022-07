Al via la manutenzione del verde: da domani cinquanta operai sul territorio

È partito ufficialmente il nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale di Salerno. La Isam, ditta aggiudicatrice, ha firmato stamane il nuovo contratto di servizio. Cinquanta gli operai che lavoreranno sul territorio per 6 ore (sei giorni su sette). Si partirà con i quattro lotti e si comincerà con il taglio dell'erba.

Le priorità

"Gli operai saranno distribuiti sui quattro lotti" ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella: "Ovviamente si partirà dalle aree dove sono state segnalate le maggiori criticità. Nell'arco di un mese e mezzo copriremo tutto il territorio. L'augurio è quello di portare tutto alla normalità entro l'autunno". "Sono stati mesi complicati - ha aggiunto il sindaco, Vincenzo Napoli - che hanno visto la città in sofferenza. Il lavoro svolto è stato assiduo ed intenso, visto che, come noto, nella pubblica amministrazione non vi è possibilità di semplificare le procedure. Siamo soddisfatti anche del fatto che la gran parte degli ex lavoratori delle coop sia stato ricollocato grazie alla clausola sociale. Con l'aggiudica dei parchi, che avverrà a stretto giro, possiamo tornare a programmare non in emergenza". Infine, un ringraziamento ai cittadini: "Comprendo la loro insofferenza".