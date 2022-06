Potatura e messa in sicurezza alberi a Salerno: affidati i lavori

Il settore Ambiente del Comune ha dato il via libera in via d'urgenza al contratto attuativo relativo alla procedura di accordo quadro per l'affidamento alla Riccelli Costruzioni di Salerno del servizio di potatura e messa in sicurezza di parte degli alberi sul territorio comunale.

Le cifre

La ditta in questione, individuata attraverso il Mepa, ha presentato un ribasso del 16% sulla base d'asta. La somma che l'ente verserà in totale per l'erogazione di tale servizio è di 73mila euro. Una volta espletato l'iter burocratico, dunque, partiranno gli interventi sul territorio per porre fine alle numerose criticità segnalate dai cittadini.