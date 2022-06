Marciapiedi impercorribili: scatta la messa in sicurezza degli alberi in via Dalmazia

Il 16, il 17 e il 20 giugno, dalle 7 alle 18, al via la potatura e la messa in sicurezza delle alberature in via Dalmazia. Scattano, dunque, i divieti di sosta e di fermata lungo la strada caratterizzata da oleandri non curati da mesi, di cui molti piegati che impediscono la percorribilità del tratto ai passanti. Innumerevoli, nelle ultime settimane, le segnalazioni da parte dei salernitani. Finalmente, adesso, spunta l'avviso del Comune, in cui è tuttavia evidente un refuso: è scritto erroneamente che i lavori sono previsti a maggio, mentre verranno svolti ovviamente a giugno.

Le altre segnalazioni

Intanto, non migliori le condizioni degli alberi in via Farao, di fronte al faro della Giustizia, e in via Cacciatore, dove i cittadini sono obbligati a scendere dal marciapiede e a camminare a bordo strada, per via degli oleandri e delle aiuole incolte. La manutenzione del verde pubblico, dunque, risulta ormai non più rinviabile.