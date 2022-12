Manutenzione del Viadotto Gatto: al via la procedura per l'affidamento

È stata avviata nei giorni scorsi la procedura di gara per il progetto di manutenzione straordinaria del Viadotto Gatto. Il primo stralcio del progetto, approvato nei giorni scorsi, prevede un costo complessivo di 806mila euro.

L'intervento

L'ente ha avviato la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, invitando sette operatori economici estratti. La stessa sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo e prevedendo l'esclusione automatica di quelle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'intervento in questione sarà finanziato con i fondi del Pnrr. Sul Viadotto in questione è in corso in questi giorni la sostituzione di quattro giunti stradali.