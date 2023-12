Fiaccolata per il gattino scuoiato vivo ad Angri: in arrivo un gruppo di donne da Viterbo

Un gruppo di donne della città di Viterbo parteciperanno alla marcia che si terrà domenica 17 dicembre nella città di Angri per ricordare “Leone”, il cagnolino scuoiato vivo e ucciso nei giorni scorsi da mano ancora ignota. In una lettera confermano la loro presenza per “esprimere e dimostrare la nostra consapevolezza della ripugnanza terrorizzante del fatto accaduto ad un animale innocente, un gatto che ha il diritto di vivere facendo parte della fauna del territorio e di responsabilità di tutta la cittadinanza, non solo di Salerno ma del paese”.

Il messaggio

Le donne annunciano: “Siamo in piena solidarietà con chi partecipa a questa dimostrazione in forma di fiaccolata. Siamo in piena presenza di aspettarci che chi ha potuto o hanno potuto compiere tale atto venga portato in giudizio, a subire le pene delle conseguenze di tale dolore inflitto alla bestiola ed alle persone che ne partecipano nel dolore, nel disdegno, e nella vergogna che un individuo o individui possano compiere contro un animale indifeso, innocente, che fa parte del più bello del creato. Non possiamo accettare che tale individuo o individui e tale atto vadano persi nel dimenticatoio. Ci aspettiamo che le nostre leggi dimostrano l'umanità buona del nostro popolo, e lasciano che questi casi vengano presentati come esempio delle conseguenze di tentare una ripetizione di qualche atto anche simile. Siamo con Leone, siamo con la gente, siamo in marcia con voi di Angri”.

La missiva è firmata da: