Marcia per la Pace organizzata ad Agropoli: ecco chi parteciperà

Organizzata da un coordinamento di realtà apartitiche, apolitiche, confessionali, ed a confessionali; di volontariato sociale, ambientale e culturale si svolgerà ad Agropoli il prossimo 10 dicembre lungo il seguente percorso.R aduno alle 10 dal piazzale del cine-teatro De Filippo, con partenza alle 10.30 - via Taverne, via Salvo D’Acquisto - via Pio X - Corso Garibaldi - via Filippo Patella, con termine sugli scaloni antistanti l’antica porta bizantina. Durante la manifestazione si terranno danze, canti e momenti di riflessione. Sarà presente padre Claudio Marano che testimonierà il percorso di pace intrapreso in Burundi al termine della sanguinosa guerra tra Hutu e Tutsi, che causò più di 500mila di morti.

Il manifesto:

Il nostro mondo è oggi dilaniato da decine di guerre, l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), nata nel dopoguerra per pacificare il pianeta, vive una crisi profonda e le sue agenzie umanitarie PAM, UNICEF, UNHCR sono impegnate in programmi umanitari in ogni angolo del pianeta. L’Europa è dilaniata da una guerra sanguinosa che investe i grandi poli egemonici. La Pace è l’unica vera possibilità di futuro del pianeta. La Pace come Valore fondante della prosperità e della giustizia sociale; come alternativa ad un modello di sviluppo fondato sulla prevaricazione e la sopraffazione armata. La marcia vuole offrire spunti di riflessione su temi fondativi per ciascuno di noi e per l’intera collettività, vuole porci di fronte alla vera domanda cruciale: quale futuro stiamo costruendo.

I promotori

L’iniziativa è promossa da: Associazione Operatori Turistici Agropoli; Associazione “A come Agropoli”; Terry dance; Associazione Carabinieri; Associazione “Diving Yoghi”; Associazione “Lume”; Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”; ASC Jugend Agropoli 1976; Atletica Libertas Agropoli; Azioe Cattolica “C,Carretto”; e “V.Bachelet”; Ballet art; Basket Agropoli 1966; Cilento Basket school Agropoli; Comitato Moio; Ex-orto danza; Forum dei giovani di Agropoli, Capaccio, Giungano e Rutino; Gli occhi di Argo; L’Ateneo danza; Legambiente Agropoli e Paestum; “Libera” presidio di Agropoli; Liceo “Gatto” Agropoli; Liceo “Piranesi” Capaccio; Majorettes Liceo “Gatto” Agropoli; Missionari Saveriani Salerno; Olimpia volley Agropoli; Parrocchie Sacro Cuore, S.Maria delle Grazie, S.s. Pietro e Paolo di Agropoli; Parrocchia S.Michele di Rutino; Pro loco Agropoli, Capaccio, Giungano e Ogliastro; Protezione civile Agropoli; Scuola di teatro“Ennio Balbo”.