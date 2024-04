Qualità del mare, dai primi dati dell'Arpac: sforati i limiti a Capaccio e Eboli

Risultano sforati i limiti per l'inquinamento a Capaccio (villaggio Merola) e Eboli (nord foce Sele). E' quanto emerso dai primi dati sulla qualità del mare in Campania, provenienti dai monitoraggi periodici di Arpac.

I dettagli

Criticità, dunque, in alcune zone del litorale salernitano. Per le due spiagge del territorio, è stata disposta la sospensione della balneazione a causa del superamento dei limiti di legge per quanto riguarda la presenza di batteri, in particolare enterococchi intestinali ed escherichia coli.