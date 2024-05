Mare inquinato a Salerno: interdetti due tratti di spiaggia, l'ordinanza

Scatta il divieto di balneazione per il tratto di mare alla foce del fiume Irno e per quello compreso tra i torrenti Fuorni e Picentino. Il sindaco Vincenzo Napoli, infatti, il 3 maggio, ha firmato l'ordinanza a seguito dei rilievi effettuati dall’Arpac.

"Le acque di balneazione temporaneamente vietate possono essere nuovamente destinate alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole, a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, previa comunicazione da parte dell’Arpac del risultato analitico favorevole", si precisa nell'ordinanza. Per garantire la sicurezza dei bagnanti, intanto, i due tratti del litorale sono stati classificati off limits.