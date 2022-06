Battipaglia, polemica sul mare sporco: cittadini ed imprenditori chiedono interventi

È ancora polemica sul mare sporco a Battipaglia. A sollevarla nuovamente è il movimento Battipaglia Radici e Valori, guidato dal coordinatore Luigi Spera, che si fa portavoce delle segnalazioni arrivate da cittadini ed imprenditori circa "lo stato impietoso delle acque lungo tutto il litorale tra le città di Battipaglia ed Eboli".

Le richieste

"L'amministrazione dei proclami come intende affrontare questo grave problema?" si chiede Spera, che sulla questione segnala "un timido intervento della neo delegata al turismo del Comune di Battipaglia, Daniela Vocca". "A lei - aggiunge Spera - ricordiamo che l'ambito di sua competenza è Battipaglia e non Capaccio e, inoltre, visto il ruolo che ricopre, chiediamo se a Battipaglia esiste o meno un problema 'mare' e come intende affrontarlo e risolverlo. Vorremmo anche sapere dall'amministrazione se sono stati effettuati controlli su eventuali sversamenti illegali nella rete, che successivamente potrebbero arrivare fino al mare. Alla sindaca, infine, chiediamo se era questo il 'funzionamento a pieno regime' dell'Idrovora a cui alludeva qualche tempo addietro e quali azioni immediate intende porre in essere per consegnare ai suoi cittadini un mare accettabile per la stagione balneare in corso, al netto, ovviamente, dei pescatori e delle foto delle acque...di Ostuni. Le famiglie aspettano risposta".