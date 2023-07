Mare sporco a Salerno, Cammarota: "Subito tavolo prefettizio e cordone gommato a protezione"

“Come ogni anno si grida all’emergenza per il mare inquinato ma è la solita cronaca di una morte annunciata da parte di una amministrazione indifferente che naviga a vista”. Lo denuncia il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota: “Basta con l’alibi e lo scarica barile delle competenze di altri, il sindaco attivi subito un tavolo in prefettura con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, l’Autorità Portuale per affrontare l’emergenza mare”.

La proposta

“Il mare è bellezza ma anche economia e lavoro e in una città dove manca l’assessorato al mare, più volte evocato dal gruppo consiliare La Nostra Libertà, occorre immediatamente agire- continua Cammarota, che ribadisce una sua antica proposta, quella del cordone gommato- Una struttura, quella del cordone gommato, ampiamente utilizzata in costiera amalfitana, che a cinquanta metri dalla costa può bloccare rifiuti, sporcizia e tutto ciò che galleggia". "Con un confronto con altri amministratori che utilizzano questa soluzione - conclude Cammarota - ho appreso che i costi sono minimi, con diecimila euro circa si possono allestire 300 metri di cordone con una profondità di circa 2 metri, capace, dunque, di contenere tutto il materiale galleggiante”.